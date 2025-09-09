На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше сообщили о закрытии границы с Белоруссией

Туск: Польша полностью закрывает границу с Белоруссией из-за ее учений с РФ
Global Look Press

Польша 11 сентября закроет границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад — 2025». Об этом сообщил польский премьер Дональд Туск, открывая заседание правительства страны, передает РИА Новости.

«Исходя из интересов безопасности государства, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе железнодорожные переходы в четверг в полночь – с четверга на пятницу», — сказал Туск.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Белоруссии из-за учений «Запад — 2025».

Варшава считает эти учения тренировкой нападения на Польшу.

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас заявлял, что необходимо серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС. Он отметил, что страны блока будут внимательно следить за развитием событий.

Ранее Белоусов заявил, что на учениях «Запад-2025» планируется отработать отражение агрессии против Союзного государства.

