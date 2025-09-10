На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией

Глава МИД Белоруссии Рыженков: закрытие границы Польшей — антинародный шаг
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков считает антинародным решение Польши закрыть границу с республикой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, данное решение направлено против простых людей, которые заранее запланировали поездки к своим родственникам и близким через польскую границу. Этими действиями польские власти показывают свое истинное лицо и создают негативный имидж страны, подчеркнул Рыженков.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский отметил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В связи с чем власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

По данным ТАСС, с утра 10 сентября значительно выросли очереди автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу. Так, въезда в Польшу со стороны пропускного пункта «Тересполь» ожидают 1 360 авто и 30 автобусов.

Ранее в Польше пригрозили нарушить работу метро и электростанций в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами