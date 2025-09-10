В Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков считает антинародным решение Польши закрыть границу с республикой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, данное решение направлено против простых людей, которые заранее запланировали поездки к своим родственникам и близким через польскую границу. Этими действиями польские власти показывают свое истинное лицо и создают негативный имидж страны, подчеркнул Рыженков.

9 сентября польский министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский отметил, что власти страны временно закроют границу с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Причиной послужило проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2025». В связи с чем власти Белоруссии заявили протест из-за приостановки движения через госграницу.

По данным ТАСС, с утра 10 сентября значительно выросли очереди автомобилей, ожидающих выезда из Белоруссии в Польшу. Так, въезда в Польшу со стороны пропускного пункта «Тересполь» ожидают 1 360 авто и 30 автобусов.

