ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

Украинские Вооруженные силы нанесли удар с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по учебно-тренировочному центру, расположенному на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.

«Вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. <...> Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме», — говорится в сообщении.

Представители станции отметили, что среди персонала ЗАЭС пострадавших нет.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка в сфере ядерной безопасности на ЗАЭС продолжает вызывать опасения. Гросси отметил, что из семи ключевых показателей устойчивости, разработанных МАГАТЭ, нарушены уже шесть, что свидетельствует о нестабильной ситуации на объекте.

Ранее директор ЗАЭС рассказал о рисках для станции из-за ударов ВСУ.