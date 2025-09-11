На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС

ВС Украины нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС
РИА Новости

Украинские Вооруженные силы нанесли удар с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по учебно-тренировочному центру, расположенному на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает Telegram-канал ЗАЭС.

«Вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. <...> Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме», — говорится в сообщении.

Представители станции отметили, что среди персонала ЗАЭС пострадавших нет.

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, обстановка в сфере ядерной безопасности на ЗАЭС продолжает вызывать опасения. Гросси отметил, что из семи ключевых показателей устойчивости, разработанных МАГАТЭ, нарушены уже шесть, что свидетельствует о нестабильной ситуации на объекте.

Ранее директор ЗАЭС рассказал о рисках для станции из-за ударов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
