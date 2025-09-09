На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Директор ЗАЭС рассказал о рисках для станции из-за ударов ВСУ

Директор ЗАЭС Черничук: станция может остаться без электричества из-за атак ВСУ
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (АЭС) может остаться без энергоснабжения, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить целенаправленные удары по объектам критической инфраструктуры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил директор станции Юрий Черничук.

По его словам, сотрудники АЭС готовы реагировать на чрезвычайные ситуации.

«Но если долго ломать, то в итоге, конечно, можно сломать все что угодно. Но в тех условиях и в том состоянии боевых действий, которые есть сейчас, мы готовы к реагированию на любые вызовы», — подчеркнул Черничук.

Директор станции добавил, что запаса дизельного топлива в случае блэкаута хватит на один месяц работы генераторов.

6 сентября военные ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Атаке подвергся корпус «Г», в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Комментируя ситуацию, директор по коммуникациям электростанции Евгения Яшина сообщила, что сотрудники ЗАЭС намерены оповестить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о случившемся.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал «крайне шаткой» ядерную безопасность на Запорожской АЭС.

