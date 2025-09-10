На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МАГАТЭ назвали нестабильной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Гросси заявил о нарушении шести из семи критериев устойчивости на ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции (АЭС) остается нестабильной, поскольку были нарушены шесть из семи критериев устойчивости. Об этом сообщает ТАСС.

«Продолжающиеся боевые действия, в том числе очень близко к станции, вызывают глубокую озабоченность, усиливая риски», — сказал Гросси.

9 сентября директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что станции может остаться без энергоснабжения, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут наносить целенаправленные удары по объектам критической инфраструктуры. По его словам, сотрудники АЭС готовы реагировать на чрезвычайные ситуации.

6 сентября военные ВСУ с помощью беспилотников нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. Атаке подвергся корпус «Г», в котором расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Ранее Путин допустил сотрудничество на ЗАЭС совместно с США и Украиной.

