Мужчина пострадал при атаке дронов на автомобиль в Брянской области

Гражданский автомобиль подвергся атаке беспилотников в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки мирный житель получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов гражданский автомобиль вблизи поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе», — написал Богомаз.

Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия. Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Утром 11 сентября силы Минобороны РФ сообщило, что противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины над Россией. Шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять — над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской областями.

Ранее сообщалось, что около половины беспилотников для ВСУ поступают в армию бракованными.