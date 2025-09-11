На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над Россией
Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

По данным пресс-службы, шесть из них были уничтожены над Воронежской областью, пять — над Белгородской, по два над Брянской и Курской областями, а также по одному над Липецкой и Тамбовской областями.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над территорией региона. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. Он отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

10 сентября в Минобороны сообщили, что с полуночи до 05:00 мск российские ПВО перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России. По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

Ранее стало известно, что ВС РФ испытывают дрон-ракету против многоцелевых высотных БПЛА.

