На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Около половины беспилотников для ВСУ поступают в армию бракованными

«Страна»: более половины получаемых ВСУ беспилотников имеют брак
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Более половины дронов, которые поступают подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) по госзаказу, оказываются бракованными. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, на днях разошлась новость о том, что 60% поставляемых в армию дронов по госзаказу непригодны к использованию. Опрошенные изданием производители и военные заявили, что этот показатель если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров признался, что его подразделение сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны.

Источники назвали несколько причин большого количества брака. Первая заключается в том, что большая часть БПЛА собирается буквально в «гаражных условиях» людьми, не имеющими специального образования и подготовки. Вторая — большое количество бракованных деталей из Китая, а третья — тотальная коррупция при госзаказе на дроны.

До этого сообщалось, что правительство Германии профинансирует производство украинских ударных беспилотных летательных аппаратов на миллионы евро. Речь идет о производстве дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии примерно две тысячи километров.

Ранее Украина обвинила Китай в помощи России с производством беспилотников.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами