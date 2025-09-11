Около половины беспилотников для ВСУ поступают в армию бракованными

Более половины дронов, которые поступают подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) по госзаказу, оказываются бракованными. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечают журналисты, на днях разошлась новость о том, что 60% поставляемых в армию дронов по госзаказу непригодны к использованию. Опрошенные изданием производители и военные заявили, что этот показатель если и преувеличен, то незначительно. Один из офицеров признался, что его подразделение сидит и сутками разбирают и заново собирают неисправные дроны.

Источники назвали несколько причин большого количества брака. Первая заключается в том, что большая часть БПЛА собирается буквально в «гаражных условиях» людьми, не имеющими специального образования и подготовки. Вторая — большое количество бракованных деталей из Китая, а третья — тотальная коррупция при госзаказе на дроны.

До этого сообщалось, что правительство Германии профинансирует производство украинских ударных беспилотных летательных аппаратов на миллионы евро. Речь идет о производстве дальнобойных беспилотников типа Ан-196 («Лютый»), которые смогут поражать цели на расстоянии примерно две тысячи километров.

Ранее Украина обвинила Китай в помощи России с производством беспилотников.