В ДНР заявили о применении дальнобойного оружия ВСУ при ударе по Донецку

СЦКК: ВСУ нанесли удар по Донецку с применением дальнобойного оружия
Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Донецк в Донецкой народной республике (ДНР) с применением дальнобойного оружия. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:12 — г. Донецк (Киевский район): высокоточное дальнобойное вооружение», — говорится в сообщении.

Накануне в оперативных службах сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк, предположительно, ракетами HIMARS. По их данным, ракетный удар был нанесен по району Республиканского травматологического центра.

9 сентября украинские войска выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow. В городе работали системы противовоздушной обороны.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ активизировали обстрелы школ и детских садов.

СВО: последние новости
