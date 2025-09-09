На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow

ТАСС: ВСУ атакуют Донецк ракетами Storm Shadow, работает ПВО
true
true
true
close
Lewis Joly/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — сказал собеседник агентства.

ВСУ третий день подряд обстреливают Донецк. Вчера ВСУ атаковали столицу Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевку ракетами Storm Shadow и реактивными ракетами-дронами «Паляница». В результате ударов пострадали 16 человек, еще двух жителей спасти не удалось.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку атакам Киева на российские регионы, которые были совершены 8 и 9 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ активизировали обстрелы школ и детских садов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами