Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — сказал собеседник агентства.

ВСУ третий день подряд обстреливают Донецк. Вчера ВСУ атаковали столицу Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевку ракетами Storm Shadow и реактивными ракетами-дронами «Паляница». В результате ударов пострадали 16 человек, еще двух жителей спасти не удалось.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает ответственных членов международного сообщества дать адекватную оценку атакам Киева на российские регионы, которые были совершены 8 и 9 сентября.

Ранее в МИД РФ заявили, что ВСУ активизировали обстрелы школ и детских садов.