Глава политсовета хуситов предрек Израилю «мрачные дни»

Хуситы предрекли Израилю «мрачные дни» в ответ на убийство премьер-министра
Глава политсовета йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат пригрозил Израилю «мрачными днями» за уничтожение премьер-министра группировки и членов правительства. Об этом он сказал в эфире телеканала Al Masirah.

«Вас ждут мрачные дни», — сказал он, добавив, что «Израиль больше никогда не будет чувствовать себя в безопасности».

До этого хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» подтвердили, что глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

29 августа йеменский источник РИА Новости, близкий к семье ар-Рахави, сообщил, что премьер-министр правительства Йемена погиб в результате израильского авиаудара по Сане. По его словам, израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны.

Ранее Израиль объявил о начале новой военной операции против хуситов.

