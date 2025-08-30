На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуситы подтвердили гибель главы их правительства после израильского удара

Reuters

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» подтвердили, что глава их правительства Ахмед Галеб ар-Рахави погиб в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в специальном заявлении руководства повстанцев, сообщает телеканал Al Masirah.

По словам хуситов, жертвами атаки также стали «несколько его коллег-министров», имена которых не названы.

«Израильский противник напал на премьер-министра и ряд его коллег-министров во время очередного совещания, проводимого правительством для оценки его деятельности и результатов за прошедший год», — сказано в заявлении.

Кроме того, по информации хуситов, некоторые министры получили ранения различной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

29 августа йеменский источник РИА Новости, близкий к семье ар-Рахави, сообщил, что премьер-министр правительства Йемена погиб в результате израильского авиаудара по Сане. По его словам, израильские истребители бомбили дом в районе Хадда к югу от Саны.

Ранее Израиль объявил о начале новой военной операции против хуситов.

