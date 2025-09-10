Мерц заявил, что НАТО готово к обороне в связи с проникновением БПЛА в Польшу

Мерц заявил о готовности НАТО к обороне после инцидента с дронами в Польше

Организация Североатлантического договора (НАТО) готова к самообороне в связи с инцидентом с беспилотниками над территорией Польши. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

По словам канцлера, Совет НАТО провел экстренное заседание по запросу польской стороны для обсуждения действий России. Мерц подчеркнул, что альянс сохраняет готовность к обороне.

«НАТО готова к обороне и будет оставаться таковой», — сказал канцлер ФРГ.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Утром Туск рассказал, что польские военные «применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны».

Позднее польский премьер Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию республики, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

