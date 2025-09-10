Каллас заявила об изменениях в правилах игры из-за «инцидента с дронами» в Польше

Каллас: «инцидент с дронами» в Польше показал, что Европа может защитить себя

Реакция на инцидент с дронами в Польше показала, что Европа может защитить себя, но должна сделать больше. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее цитирует Reuters.

«Беспилотники были уничтожены, так что это означает, что мы в состоянии защитить себя, но ясно, что нам нужно сделать больше», — заявила она.

Каллас подчеркнула, что по ее мнению, произошедшее в Польше, меняет правила игры, поэтому у Евросоюза должен быть очень решительный ответ.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими.

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Также в российском оборонном ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Ранее экс-спикер госдепа США обвинил Украину в появлении беспилотников над Польшей.