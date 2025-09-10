Флинн обвинил Евросоюз в стремлении втянуть НАТО в открытый конфликт с РФ

Европейский союз (ЕС) хочет втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией. Об этом в соцсети X написал бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«ЕС решительно стремится к непосредственному противостоянию с Россией и готов использовать все карты, любые уловки, чтобы найти способ втянуть НАТО в гораздо более прямой конфликт», — написал он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что жесткая милитаристская позиция европейских стран осложняет урегулирование конфликта на Украине.

Песков привел в пример заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости превратить Украину в «стального ежа», назвав такой подход проявлением «оголтелого милитаризма».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Европа наращивает военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

