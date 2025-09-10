Армия РФ уничтожила в Сумской области подполковника ВСУ «Кощея»

Вооруженные силы России уничтожили в Сумской области подполковника ВСУ Валерия Гончара. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«На Сумском направлении ликвидирован подполковник Валерий Гончар», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, Гончар занимал должность командира артиллерийской батареи 148-го батальона 116-й бригады территориальной обороны. Подробности ликвидации офицера не приводятся.

В свою очередь Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север», сообщает, что ликвидированный подполковник командовал минометной батареей и носил позывной «Кощей».

Также «Северный ветер» пишет, что Гончар принимал участие в боях с самого начала российской специальной операции. По информации военкоров, «Кощей» участвовал в боях в Соледаре, Артемовске, Авдеевке, а также принимал участие во вторжении в Курскую область.

8 сентября сообщалось, что начальник украинской заставы лейтенант Андрей Гаджук был ликвидирован в результате ракетного удара в Сумской области. В силовых структурах РФ рассказали, что удар был нанесен по населенному пункту Иволжанское. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины, где находился Гаджук.

