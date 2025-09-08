Начальник украинской заставы лейтенант Андрей Гаджук ликвидирован в результате ракетного удара в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что удар был нанесен по населенному пункту Иволжанское. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Государственной пограничной службы Украины, где находился Гаджук.

До этого сообщалось, что на Украине косвенно подтвердили, что в Киеве в результате удара российских войск был ликвидирован главный инженер подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot Денис Сакун.

В августе стало известно о ликвидации в Донецкой народной республике рекламного лица батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Ивана Смаглюка. Он принимал участие в боях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его ликвидировали 10 августа в Краматорске.

Ранее армия России уничтожила начальника штаба 110-й бригады ВСУ Валерия Мирзаева.