Удар ВС России в 2024 году по генштабу украинской армии стал предупреждением украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом «Ридусу» заявил полковник в отставке Михаил Тимошенко.

«Россия намекает, что может начать бить по украинским органам управления, от чего ранее воздерживалась. Можно это оценивать так», — подчеркнул он.

9 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате ответного удара возмездия, нанесенного «Геранями» по генеральному штабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа (РУС) в 2024 году, было ликвидировано девять человек и ранено семнадцать.

В конце октября 2024 года Рамзан Кадыров сообщал о пожаре на крыше неэксплуатируемого здания, расположенного на территории РУС в Гудермесе, произошедшем в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). К счастью, инцидент не привел к жертвам или пострадавшим. На следующий день Кадыров сообщил о нанесении двух ударов беспилотниками «Герань» по центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ в Киеве. По его словам, именно из этого центра осуществлялось управление дроном, атаковавшим Гудермес.

