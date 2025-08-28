У Республики Сербской будет два президента? Додик не собирается покидать свой пост, несмотря на выборы

ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о проведении выборов главы Республики Сербской 23 ноября. Милорад Додик, лишенный мандата, но продолжающий исполнять полномочия президента, не планирует в них участвовать и намерен препятствовать проведению голосования. Он организует референдум относительно «неконституционного приговора» Суда Боснии и Герцеговины и решения избиркома отобрать у него мандат.

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины постановила провести досрочные выборы президента Республики Сербской (входит в состав БиГ) меньше чем через два месяца — 23 ноября.

«Оповещаем общественность БиГ, что ЦИК на сегодняшнем заседании принял решение о назначении даты и проведении досрочных выборов на пост президента Республики Сербской из рядов сербского народа.

Выборы состоятся в воскресенье 23 ноября этого года», — сообщается на сайте ЦИК.

Процесс организации и проведения выборов обойдется властям в 6,46 млн конвертируемых марок (около €3,2 млн), пишет Sarajevo Times. Министр финансов Срджан Амиджич заявил, что не подпишет соответствующее постановление, но это сделает его заместитель Мухамед Хасанович.

Согласно закону о выборах БиГ, досрочные выборы должны быть проведены в течение 90 дней с даты прекращения полномочий действующего лидера.

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что он и члены его правящей партии «Союз независимых социал-демократов» не будут принимать участие в этих выборах.

«Уверен, что и наши коалиционные партнеры не будут участвовать в них», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь «Союза независимых социал-демократов» Радован Ковачевич отметил, что очередные выборы президента Республики Сербской пройдут в плановом порядке в 2026 году.

«В этом году в Республике Сербской пройдет референдум, а выборы [президента] запланированы на следующий год», — цитирует Ковачевича Радио и телевидение Республики Сербской.

Как у президента отобрали мандат

БиГ состоит из двух субъектов — Мусульмано-Хорватской федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории БиГ) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. Страну возглавляет коллективный президиум, состоящий из трех президентов — от Республики Сербской, Федерации БиГ и округа Брчко.

6 августа Центризбирком Боснии и Герцеговины принял единогласное решение аннулировать мандат Додика и назначить досрочные выборы. Это произошло после того, как Апелляционный суд оставил в силе февральский приговор Додику.

Зимой суд признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН «высокого представителя в БиГ» Кристиана Шмидта, приговорив его заочно к году тюрьмы. Впоследствии политику заменили тюремное заключение штрафом: он уплатил около €18 тыс. в боснийский госбюджет, тем фактом по сути признав вину.

18 августа решение о лишении мандата вступило в законную силу. Тем не менее Додик продолжает исполнять полномочия. Он подписал три законопроекта, принятых Скупщиной Республики Сербской, вручил президентские награды и подарил нуждающейся семье ключи от новой квартиры.

«Прошла неделя, а Додик все еще наслаждается преимуществами своей работы и исполняет полномочия. Он продолжает передвигаться на президентском «Мерседесе» под вооруженным эскортом, а когда 22 августа он посетил сессию парламента в Баня-Луке, его представили как «президента»,

— пишет Balkan Insight.

Профессор конституционного права Милан Благоевич указывает, что Додик должен был сложить полномочия еще 12 июня.

«В уголовном судопроизводстве, когда подается апелляция и Апелляционная палата выносит приговор, датой вступления приговора в законную силу является дата приговора», — говорит он.

Глава правительства Радован Вишкович в свою очередь сам подал в отставку 18 августа, назвав свой уход «вкладом в достижение максимально широкого консенсуса в РС» и подчеркнув, что этот шаг согласован с Додиком.

Референдум в РС

Додик ранее назвал аннулирование своего мандата «очередным куском дерьма» и обвинил Сараево в попытке давления на сербскую автономию. Кроме того, он объявил о проведении 25 октября референдума, где населению Республики Сербской будет предложено высказаться относительно решений центральных органов власти. Вопрос сформулирован так: «Согласны ли вы с решениями неизбранного иностранца Кристиана Шмидта (высокий представитель мирового сообщества в Боснии, выполняющий функции внешнего управляющего), с вердиктами неконституционного Суда Боснии против президента РС, а также с решением ЦИКа об аннулировании мандата президента РС Милорада Додика?»

Боснийские власти объявили, что не признают итоги этого референдума.

Профессор Сараевского университета Энвер Казаз предупреждает, что Республику Сербскую ожидает паралич власти, а ситуация затронет всю Боснию.

«РС грозит полный распад системы», – отметил он.