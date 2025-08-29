На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Боец СВО проехал по трем минам и выжил

RT: находящийся на СВО с первых месяцев боец Имам проехал по трем минам и выжил
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Находящийся на СВО на Украине с первых месяцев боец из Дагестана с позывным Имам проехал на машине по трем минам и выжил. Об этом сообщает RT.

Имам занимался гуманитарной помощью для военных на разных направлениях в зоне СВО.

«Каждый раз, когда мы заезжаем сюда на боевую задачу, я читаю молитву, которая оберегает человека. Сколько по нам FPV-дронов били, мы на мины залетали», — отметил он.

Во время одной из задач он ехал на автомобиле вместе с сослуживцем. В этот момент по нему ударил украинских дрон, затем машина наехала на три мины, но они не разорвались. Бойцы не пострадали.

Недавно российские врачи группировки войск «Днепр» прооперировали бойца, который потерял четыре литра крови. После операции военного успешно транспортировали в Москву, где он продолжит лечение. По словам медика с позывным «Питер», московские коллеги были поражены сложностью проведенной их коллегами операции.

Ранее российский боец в одиночку спас раненых товарищей во время обстрела ВСУ.

