На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Литвы прокомментировала ситуацию с БПЛА в воздушном пространстве Польши

МО Литвы допускает, что БПЛА оказались в воздушном пространстве Польши случайно
true
true
true
close
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотники, которые были сбиты в Польше, могли попасть в воздушное пространство страны случайно. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT.

Она рассказала, что пока не получила от польской стороны точной информации о том, сколько беспилотников залетели в страну, и что пока известно мало деталей.

«Такое количество беспилотников, которые перемещаются по территории Украины и дезориентируются и уводятся от целей украинскими ПВО, говорит о высокой вероятности того, что это, конечно, потерянные беспилотники. Однако нельзя исключать и возможность того, что определённые объекты могут быть отправлены в качестве целенаправленной провокации», — сказала Шакалене.

По ее словам, предполагаемое нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками является эскалацией ситуации.

Если Польша обратится в НАТО, то Литва это поддержит, добавила министр.

Утром 10 сентября Польша заявила, что задействовала собственные и натовские средства ПВО против беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами