На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Административное здание повреждено в Калужской области при атаке БПЛА

На окраине Калуги при падении обломков БПЛА поврежден фасад здания
true
true
true
close
Karasev Viktor/Shutterstock/FOTODOM

Фасад административного здания поврежден на окраине Калуги в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью средства ПВО сбили пять БПЛА на территориях Малоярославецкого, Мещовского, Козельского и Бабынинского районов.

В данный момент на местах падения обломков дронов работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

«На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания», — написал Шапша, добавив, что никто не пострадал.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в Шаблыкинском районе при падении обломков беспилотника.

Это привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее украинский дрон упал на школу-интернат в Ростовской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами