Административное здание повреждено в Калужской области при атаке БПЛА

На окраине Калуги при падении обломков БПЛА поврежден фасад здания

Фасад административного здания поврежден на окраине Калуги в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он рассказал, что ночью средства ПВО сбили пять БПЛА на территориях Малоярославецкого, Мещовского, Козельского и Бабынинского районов.

В данный момент на местах падения обломков дронов работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

«На окраине Калуги обломки уничтоженного БПЛА незначительно повредили фасад административного здания», — написал Шапша, добавив, что никто не пострадал.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в Шаблыкинском районе при падении обломков беспилотника.

Это привело к перебоям подачи электроэнергии в близлежащих населенных пунктах. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее украинский дрон упал на школу-интернат в Ростовской области.