РИА Новости: ВСУ применили психотропы перед штурмом на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в контратаку на Харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, для контратаки была задействована штурмовая группа из 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Российские военные оказали сопротивление и уничтожили весь личный состав группы, уточнил источник.

«Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — сказал он.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники ВСУ ежедневно получают наркотики с едой. Он отметил, что именно поэтому они сражаются «так ожесточенно».

Водолацкий рассказал, что украинские военнопленные на допросах подтверждают получение психотропных веществ с едой. В первую очередь их выдают иностранным наемникам, уточнил депутат.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.