Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в контратаку на Харьковском направлении солдат, находившихся, предположительно, под воздействием психотропов. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, для контратаки была задействована штурмовая группа из 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. Российские военные оказали сопротивление и уничтожили весь личный состав группы, уточнил источник.
«Вероятно, атакующие использовали психотропные препараты», — сказал он.
До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники ВСУ ежедневно получают наркотики с едой. Он отметил, что именно поэтому они сражаются «так ожесточенно».
Водолацкий рассказал, что украинские военнопленные на допросах подтверждают получение психотропных веществ с едой. В первую очередь их выдают иностранным наемникам, уточнил депутат.
Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.