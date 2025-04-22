Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские военные и иностранные наемники в рядах ВСУ получают наркотики с едой ежедневно.

«ВСУ, в составе которых и украинцы, и иностранные наемники, сражаются так ожесточенно, потому что каждый день у них в завтраке присутствуют наркотики», — отметил депутат.

Он рассказал, что украинские военнопленные подтверждают получение психотропных веществ с едой. В первую очередь их выдают иностранным наемникам.

Водолацкий добавил, что в районы Красноармейска в Донецкой народной республике и Купянска в Харьковской области продолжают прибывать французские и немецкие военные, сформированные не только из украинцев, но и из иностранных наемников.

До этого британская газета The Independent писала, что медики на Украине стали использовать кетамин для лечения и быстрого возвращения военнослужащих украинской армии в зону боевых действий.

Ранее житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ.