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Житель Часова Яра рассказал о массовом употреблении наркотиков бойцами ВСУ

Житель Часова Яра: бойцы ВСУ получают наркотики на почте и употребляют открыто
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре получают наркотики в отделении почты и открыто употребляют их на глазах у мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош.

«При мне пару человек нюхали «соли», «фен», я это все видел», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные употребляли эти и другие наркотики прямо в подъезде многоквартирного дома, а посылки с запрещенными веществами получали в отделении украинской «Новой почты».

Дорош подчеркнул, что наркомания в рядах ВСУ носит массовый характер.

В октябре пленный украинец Артем Кабанов рассказал, что в ВСУ военные медики дают раненым солдатам амфетамин. По словам военнопленного, сперва они предлагают пострадавшим наркотик бесплатно. Когда у раненых наступает привыкание, медики продают им наркотики за деньги. Кабанов добавил, что доставка запрещенных вещества осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.

В мае американское издание The Daily Beast писало, что находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Ранее в Мариуполе нашли тайник ВСУ с тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков.

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