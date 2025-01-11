Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре получают наркотики в отделении почты и открыто употребляют их на глазах у мирных жителей. Об этом рассказал РИА Новости житель города Валерий Дорош.

«При мне пару человек нюхали «соли», «фен», я это все видел», — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские военные употребляли эти и другие наркотики прямо в подъезде многоквартирного дома, а посылки с запрещенными веществами получали в отделении украинской «Новой почты».

Дорош подчеркнул, что наркомания в рядах ВСУ носит массовый характер.

В октябре пленный украинец Артем Кабанов рассказал, что в ВСУ военные медики дают раненым солдатам амфетамин. По словам военнопленного, сперва они предлагают пострадавшим наркотик бесплатно. Когда у раненых наступает привыкание, медики продают им наркотики за деньги. Кабанов добавил, что доставка запрещенных вещества осуществляется через украинскую «Новую Почту» и «прикрывается» военным командованием.

В мае американское издание The Daily Beast писало, что находящиеся на передовой украинские солдаты страдают от физических и психологических травм, что приводит к массовому нелегальному злоупотреблению алкоголем, наркотическими и психотропными веществами.

Ранее в Мариуполе нашли тайник ВСУ с тремя тоннами ингредиентов для изготовления наркотиков.