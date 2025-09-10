Польская полиция сообщила об обнаружении сбитого дрона

Полиция Польши сообщила об обнаружении сбитого дрона на границе с Украиной

Полиция Польши сообщила об обнаружении сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом говорится в заявлении полиции Люблинского воеводства, передает РИА Новости.

Отмечается, что это произошло в 5:40 (6:40 мск) в населенном пункте Чоснувка. Полиция уведомила соответствующие органы об обнаружении дрона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее Польша временно закрыла границу с Белоруссией из-за учений.