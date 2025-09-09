На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилась информация о ликвидации лидера ХАМАС при ударе по Дохе

Al Arabiya: лидер ХАМАС в Газе аль-Хейя был ликвидирован Израилем в Катаре
true
true
true
close
Shutterstock

Израильская армия ликвидировала лидера палестинской организации ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейю во время удара по Дохе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По информации журналистов, спасти не удалось также нескольких сотрудников службы безопасности ХАМАС. Кроме того, повреждения получили четыре жилых здания.

9 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Военно-воздушные силы страны нанесли точечный удар по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе. В ЦАХАЛ отметили, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба среди мирного населения, включая использование точного оружия и дополнительные данные разведки.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили причастность Тель-Авива к атаке.

Катар осудил израильский удар по членам политбюро ХАМАС в Дохе и начал расследование инцидента на максимально высоком уровне.

Ранее Трамп сделал последнее предупреждение ХАМАС.

