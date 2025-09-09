В ХАМАС заявили, что высшее руководство движения не пострадало при израильском ударе

ХАМАС: высшее руководство движения не пострадало при ударе Израиля по Дохе

Высшее руководство палестинского движения ХАМАС не пострадало в результате израильского удара по столице Катара. Об этом заявил телеканалу Al Araby член политбюро ХАМАС Абдель Рахман Шадид.

«Руководство движения спаслось», — сказал он.

По его словам, несовместимые с жизнью травмы получили пять человек, которые выполняли административные обязанности в штаб-квартире ХАМАС в Дохе.

До этого телекомпания Al Jazeera сообщила со ссылкой на ХАМАС, что в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе ликвидированы сын лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейя и несколько сотрудников службы безопасности.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире ХАМАС, где проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность.

МИД Катара осудил атаку Израиля и заявил о начале расследования на максимально высоком уровне.

Ранее в Израиле сообщили о вероятной ликвидации шести руководителей ХАМАС в Катаре.