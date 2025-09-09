Катар расследует удар Израиля по лидерам ХАМАС в Дохе

Представитель МИД: Катар начал расследование удара Израиля по офису ХАМАС в Дохе

Катар начал расследование на максимально высоком уровне по факту нападения на членов политбюро палестинского движения ХАМАС в Дохе. Об этом говорится в официальном заявлении МИД страны.

В тексте документа также сообщается, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

«Катар решительно осуждает это нападение и заявляет, что не намерен мириться с безрассудным израильским поведением и продолжающимися действиями, подрывающими безопасность региона и направленными против его собственной безопасности и суверенитета», — говорится в заявлении.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства.

Ранее сообщалось о ликвидации одного из лидеров ХАМАС в результате атаки Израиля