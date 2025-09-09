На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что обсуждали лидеры ХАМАС перед ударом Израиля

Al Jazeera: удар Израиля застал лидеров ХАМАС за обсуждением предложений Трампа
true
true
true

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по офису ХАМАС в Дохе пришелся на момент обсуждения лидерами движения мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Источник в ХАМАС сообщил телеканалу Al Jazeera, что делегация, подвергшаяся ударам, обсуждала предложение Трампа о прекращении огня в секторе Газа», — передает агентство.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее в посольстве США в Катаре высказались об ударах Израиля по Дохе.

Война в Израиле
