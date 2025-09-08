На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Курской областью и акваторией Черного моря сбиты пять украинских беспилотников

Минобороны: за три часа над Курской областью и Черным морем сбиты пять дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

В течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

С 20:00 мск до 23:00 мск четыре беспилотных летательных аппарата были сбиты над акваторией Черного моря. Еще один дрон противника уничтожен над территорией Курской области.

8 сентября временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны успешно отразили ракетную атаку на регион.

В этот же день в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны в течение суток уничтожили более 190 украинских дронов. За ночь было ликвидировано семь украинских беспилотников над регионами страны. Атака продолжалась с 23:05 мск 7 сентября до 3:00 мск 8 сентября. За это время в Брянской и Рязанской областях сбили по одному летательному аппарату, в Смоленской области— два, в Тульской области — три.

Ранее силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

