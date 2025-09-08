На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силы ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Слюсарь: ракетная атака успешно отражена в Ростовской области
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются», — написал он.

8 сентября в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток уничтожили более 190 украинских дронов.

В этот же день Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО за ночь ликвидировали семь украинских беспилотников над регионами страны. Атака продолжалась с 23:05 мск 7 сентября до 3:00 мск 8 сентября. За это время в Брянской и Рязанской областях сбили по одному летательному аппарату, в Смоленской области — два, в Тульской области — три.

В период с 8:00 до 11:00 мск российские системы ПВО перехватили еще 13 дронов ВСУ. Один из них уничтожили над акваторией Черного моря, остальные — в Республике Крым.

Ранее силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный катер ВСУ.

