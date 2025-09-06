Силы Черноморского флота России за сутки уничтожили быстроходный безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, передает ТАСС.

«Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении.

Подробностей не приводится.

Также в Министерстве обороны сообщили, что российские войска за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 160 украинских беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности с начала спецоперации украинская армия лишились 82 040 дронов.

Ранее на Украине косвенно подтвердили ликвидацию главного инженера подразделения ЗРК Patriot Дениса Сакуна.