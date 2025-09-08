Раненый участник СВО остался без выплат

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Раненый участник СВО из Свердловской области остался без выплат
Военнослужащий из Качканара (Свердловская область), получивший ранение при выполнение обязанностей в зоне специальной операции, длительное время не мог получить страховые выплаты из-за отсутствия справки о тяжести раны. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Ранение мужчина получил еще в сентябре прошлого года, проходил лечение в госпитале, и спустя два месяца ему оформили справку о тяжести ранения. В тот же время военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге отправила этот документ почтой бойцу домой. Но военнослужащий документ так и не получил.

К делу подключилась военная прокуратура Центрального военного округа, которая в ходе проверки решила вопрос участника СВО. Справка была обнаружена и передана бойцу. Теперь он имеет право на получение необходимых выплат, рассказал Иванов.

До этого сообщалось, что в Омской области дети остались без выплаты за не вернувшегося со СВО отца. Чтобы защитить их права, в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры.

Ранее красноярец украл у дочери бойца СВО часть выплат.

