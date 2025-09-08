Раненый участник СВО остался без выплат

Военнослужащий из Качканара (Свердловская область), получивший ранение при выполнение обязанностей в зоне специальной операции, длительное время не мог получить страховые выплаты из-за отсутствия справки о тяжести раны. Об этом сообщил депутат Государственной думы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

Ранение мужчина получил еще в сентябре прошлого года, проходил лечение в госпитале, и спустя два месяца ему оформили справку о тяжести ранения. В тот же время военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге отправила этот документ почтой бойцу домой. Но военнослужащий документ так и не получил.

К делу подключилась военная прокуратура Центрального военного округа, которая в ходе проверки решила вопрос участника СВО. Справка была обнаружена и передана бойцу. Теперь он имеет право на получение необходимых выплат, рассказал Иванов.

До этого сообщалось, что в Омской области дети остались без выплаты за не вернувшегося со СВО отца. Чтобы защитить их права, в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры.

Ранее красноярец украл у дочери бойца СВО часть выплат.