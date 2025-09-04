На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дети омича, не вернувшегося со СВО, не получили выплату

В Омской области дети остались без выплаты за не вернувшегося со СВО отца
Shutterstock

В Омской области прокуратура разбирается в ситуации с невыплатой денег семье участника спецоперации. Об этом управление ведомства по региону сообщает на официальном сайте.

По данным прокуратуры, в мае 2024 года россиянин заключил контракт и отправился в зону СВО, однако средств, которые полагаются в таком случае, семья не получила.

В ноябре 2024 года родственникам сообщили, что при выполнении боевых задач мужчина не выжил. У него остались двое детей.

Чтобы защитить их права, в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Они делают все необходимое, чтобы несовершеннолетние смогли получить предусмотренные законом выплаты.

«В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении», – сообщается в публикации.

До этого в Брянской области тяжелораненный участник СВО не смог получить выплаты с первого раза. Ответственные за это местные органы отказали ему, так как мужчина заключал контракт в другом регионе.

Прокуроры расценили это как нарушение социальных прав и обратились в суд. В результате боец получил деньги.

Ранее красноярец украл у дочери бойца СВО часть выплат и пошел под суд.

