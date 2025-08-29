На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Красноярец украл у дочери бойца СВО часть выплат и пошел под суд

В Красноярском крае юношу будут судить за кражу выплат у дочери бойца СВО
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу денег у дочери участника СВО. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, за некоторое время до инцидента отец 14-летней девушки не вернулся из зоны спецоперации, и она получила соответствующие выплаты.

Позже ее 18-летний знакомый узнал о наличии на ее счете восьми миллионов рублей. Когда они были в компании друзей, молодой человек попросил у школьницы телефон, зашел в приложение банка и похитил часть средств.

«Злоумышленник перевел на свой счет 700 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье о краже, фигуранту уже предъявили обвинения. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого участнику СВО из Брянской области отказали в выплатах за тяжелое ранение, мотивируя это заключением контракта в другом регионе. После вмешательства прокуратуры мужчине удалось получить деньги.

Ранее мигрантка фиктивно вышла за россиянина и потребовала выплаты, когда он не вернулся с СВО.

