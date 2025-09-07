Военный аналитик объяснил появление самолета-разведчика США над Черным морем

Американский самолет Bombardier ARTEMIS II вел над Черным морем радиоэлектронную разведку, заявил в комментарии РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что этот самолет используется для радиоэлектронной разведки. На борту есть аппаратура для перехвата и классификации радиоизлучающих средств вооружений и военной техники.

«Bombardier ARTEMIS II выполнял задание с целью вскрыть возможности и назначение российских радиоэлектронных средств с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов вооруженных сил РФ», — сказал главред.

По его словам, при появлении самолетов-разведчиков ВС РФ максимально усложняют им выполнение поставленных задач.

Bombardier ARTEMIS II заметили над Черным морем днем. Он вылетел из Международного аэропорта им. Михаила Когэлничану в Румынии. Самолет долетел до берегов Турции и полетел обратно.

