На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ ударили по объектам ВПК и транспортной системе Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры Украины
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции ПВО (противовоздушной обороны). Армия РФ поразила также пункты временной дислокации военных противника в 149 районах.

До этого военкоры утверждали, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в регионах Украины. По их данным, ракетами и дронами атаковали Киев и его окрестности, Крюковский мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривой Рог, Одессу и крупнейший военный аэродром ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Украинские СМИ уточняли, что в Одессе был поражен аэродром «Школьный».

Ранее в Киеве загорелось здание кабмина Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами