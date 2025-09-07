ВС РФ ударили по объектам ВПК и транспортной системе Украины

Российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовали ВСУ. Об этом сообщает в Telegram-канале Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что на атакованных объектах собирали и хранили беспилотники дальнего действия. Под удар попали и склады с оружием и техникой, военные аэродромы и две станции ПВО (противовоздушной обороны). Армия РФ поразила также пункты временной дислокации военных противника в 149 районах.

До этого военкоры утверждали, что ВС РФ нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в регионах Украины. По их данным, ракетами и дронами атаковали Киев и его окрестности, Крюковский мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривой Рог, Одессу и крупнейший военный аэродром ВСУ в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Украинские СМИ уточняли, что в Одессе был поражен аэродром «Школьный».

Ранее в Киеве загорелось здание кабмина Украины.