Военкоры сообщили о массированном ударе ВС России по Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 7 сентября нанесли удар по территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Прямо сейчас 116 «Гераней» атакуют объекты врага у Киева и в других регионах Украины», — говорится в публикации.

По информации военкоров, в частности, удары наносились по целям в Одессе и Одесской области. В публикации также отмечалось, что ожидался массированный налет до 700 дронов.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

5 сентября в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль два села в ДНР за неделю.