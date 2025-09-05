«Известия»: в РФ разработан первый в мире учебный безэкипажный катер «Макаровец»

В России разработали первый в мире учебный безэкипажный катер (БЭК) «Макаровец». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ).

Отмечается, что катер имеет упрощенное управление. Его характеристики снижены в сравнении с боевыми катерами, но при этом «Макаровец» способен выполнять учебно-боевые задачи.

«Он может служить платформой для испытаний различных модулей полезных нагрузок; выполнять роль малоразмерной надводной цели: имитировать БЭК противника; выполнять задачи БЭК минной разведки», — уточнили в ТОВВМУ.

Аппарат способен нести на борту воздушные и подводные беспилотные летательные аппараты, а также боевой огнестрельный модуль. По мнению экспертов, такие катера могут быть полезны как в обучении курсантов, но и при тренировках сил флота.

Дальность «Макаровца» составляет 10 км, предельная скорость — десять узлов. В качестве двигательной установки используется два электромотора. Изделие оснащено радиосвязью и Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что в России разработают гибридные беспилотники с управлением по оптоволокну и антенне.