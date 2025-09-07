Жителей Воронежской области призвали найти укрытие из-за угрозы удара БПЛА

В Россошанском районе Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

Он пояснил, что из-за угрозы непосредственного удара беспилотников в районе активировали системы оповещения. Чиновник призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. Если же они заменят дрон, нужно скрыться из зоны его видимости и позвонить по номеру 112.

Накануне в период с 20:00 до 00:00 беспилотники самолетного типа атаковали четыре региона России. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 21 беспилотник над Белгородской областью, шесть — над Воронежской по два — над территорией Крыма и Брянской области.

А в Пензенской области ввели режим опасности атаки беспилотников. Губернатор Олег Мельниченко предупредил жителей о временных ограничениях работы мобильного интернета.

Ранее БПЛА помешал самолету президента Литвы.