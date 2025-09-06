На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо заявил об укреплении защиты Тендровской и Кинбурнской кос в Херсонской области

Анна Стрижекнь./Wikimedia Commons

Российские военные укрепили защиту Тендровской и Кинбурнской кос в Херсонской области. Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Кинбурн и Тендра — под контролем, укреплены. Наши там работают профессионально и надежно», — сказал он.

По его словам, одиночные маломерные катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) иногда появляются в акватории Черного моря вдали от херсонского побережья, однако российские военные контролируют ситуацию.

24 августа Сальдо заявил, что украинские войска стали чаще совершать атаки на Херсонскую область с Черного моря. По его словам, раньше бойцы ВСУ пытались вторгаться на территорию региона с Днепра, однако теперь они все чаще совершают атаки с Черного моря, пытаясь высадиться в районе Кинбурнской или Тендровской косы. Он добавил, что попытки противника высадиться на левом берегу Днепра «пресекаются еще на воде».

17 августа губернатор сообщил, что ВСУ готовятся бежать из подконтрольного им Херсона, устанавливая антидроновые сети на выездах из города. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход. Также чиновник отметил, что любая фортификация является лишь «временной задержкой».

Ранее Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона.

