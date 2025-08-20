На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона

Сальдо: жители Херсона предупреждали о взрывчатке, заложенной «по указке Киева»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Жители Херсонской области предупреждали губернатора Владимира Сальдо о взрывчатке, которая была заложена на дорогах «по указке Киева». Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу в эфире программы «Эффект Санчеса» на RT.

«Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. <…> Люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать там в кустах что-то лежит. Они меня и спасали», — поделился подробностями Сальдо.

Он отметил, что благодаря простым людям ему удалось избежать нескольких покушений на него, заказчиками которых, как он считает, был Киев.

Одно из покушений было совершено на Сальдо в июне 2023 года. По словам главы Херсонской области, его пытались устранить при помощи управляемых снарядов M982 Excalibur.

Сальдо тогда выразил уверенность, что покушение на него якобы было совершено по приказу главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова и президента страны Владимира Зеленского. Сальдо заявил, что украинские власти «устроили на него охоту», выпустив более десяти ракет по местам его предполагаемого нахождения на территории Херсонской области.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал об организаторах покушения на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами