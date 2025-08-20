Губернатор Сальдо заявил, что все еще жив благодаря жителям Херсона

Жители Херсонской области предупреждали губернатора Владимира Сальдо о взрывчатке, которая была заложена на дорогах «по указке Киева». Об этом он рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу в эфире программы «Эффект Санчеса» на RT.

«Было несколько случаев в Херсоне, когда подкладывали самодельные взрывные устройства по пути следования, где я обычно ездил. <…> Люди меня предупреждали: вот по той улице не надо ехать там в кустах что-то лежит. Они меня и спасали», — поделился подробностями Сальдо.

Он отметил, что благодаря простым людям ему удалось избежать нескольких покушений на него, заказчиками которых, как он считает, был Киев.

Одно из покушений было совершено на Сальдо в июне 2023 года. По словам главы Херсонской области, его пытались устранить при помощи управляемых снарядов M982 Excalibur.

Сальдо тогда выразил уверенность, что покушение на него якобы было совершено по приказу главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова и президента страны Владимира Зеленского. Сальдо заявил, что украинские власти «устроили на него охоту», выпустив более десяти ракет по местам его предполагаемого нахождения на территории Херсонской области.

Ранее экс-офицер СБУ рассказал об организаторах покушения на него.