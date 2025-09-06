Российские войска за сутки нанесли поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 142 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в операции были задействованы боевые самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России.

До этого сообщалось, что штурмовые группы ВСУ потеряли более 50% личного состава в результате попыток контратаковать в Сумской области. Бойцы группировки российских войск «Север» за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на данном направлении.

На Константиновском направлении в ДНР российские военнослужащие уничтожили два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и блиндаж с бойцами 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее на Украине косвенно подтвердили ликвидацию главного инженера подразделения ЗРК Patriot Дениса Сакуна.