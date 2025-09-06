Названо число сбитых за сутки украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Всего с начала конфликта ВСУ лишились 82 040 дронов.

Утром 6 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября, при этом ВСУ использовали дроны самолетного типа.

В Калужской области ликвидировали один БПЛА, в Белгородской области и Краснодарском крае — по три. Еще пять летательных аппаратов сбили в Брянской области, восемь — в Смоленской области, 14 — над акваторией Черного моря.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, его регион также подвергся атаке украинских беспилотников. В двух районах были уничтожены шесть дронов ВСУ, подчеркнул он.

Ранее в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.