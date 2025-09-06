На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число сбитых за сутки украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 160 украинских БПЛА за сутки
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 160 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска использовали для атак беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа. Всего с начала конфликта ВСУ лишились 82 040 дронов.

Утром 6 сентября Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над российской территорией. Атака продолжалась с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября, при этом ВСУ использовали дроны самолетного типа.

В Калужской области ликвидировали один БПЛА, в Белгородской области и Краснодарском крае — по три. Еще пять летательных аппаратов сбили в Брянской области, восемь — в Смоленской области, 14 — над акваторией Черного моря.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, его регион также подвергся атаке украинских беспилотников. В двух районах были уничтожены шесть дронов ВСУ, подчеркнул он.

Ранее в акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ.

