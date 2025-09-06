Экс-офицер СБУ: украинцы Поклад и Червинский стоят за 80% диверсий в Донбассе

За 80% диверсий, совершенных на территории Донецкой и Луганской народных республик до начала российской специальной военной операции на Украине, включая ликвидации Александра Захарченко, Моторолы и Гиви, стоят сотрудники украинской Службы безопасности Александр Поклад и Роман Червинский. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, Поклад был руководителем 5-го управления департамента контрразведки, а после — руководителем ДКР, сейчас является заместителем председателя СБУ.

Червинский имеет опыт проведения операций на международном уровне. Предположительно, он участвовал в так называемом «Вагнергейте» в 2020 году, когда в Белоруссии были задержаны бойцы частной военной компании «Вагнер», которых украинская сторона пыталась выманить к себе, добавил экс-офицер СБУ.

Также Прозоров рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал секретный документ об организации терактов на территории Донбасса и России.

