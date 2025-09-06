На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер СБУ назвал людей, устраивающих диверсии в Донбассе

Экс-офицер СБУ: украинцы Поклад и Червинский стоят за 80% диверсий в Донбассе
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

За 80% диверсий, совершенных на территории Донецкой и Луганской народных республик до начала российской специальной военной операции на Украине, включая ликвидации Александра Захарченко, Моторолы и Гиви, стоят сотрудники украинской Службы безопасности Александр Поклад и Роман Червинский. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, Поклад был руководителем 5-го управления департамента контрразведки, а после — руководителем ДКР, сейчас является заместителем председателя СБУ.

Червинский имеет опыт проведения операций на международном уровне. Предположительно, он участвовал в так называемом «Вагнергейте» в 2020 году, когда в Белоруссии были задержаны бойцы частной военной компании «Вагнер», которых украинская сторона пыталась выманить к себе, добавил экс-офицер СБУ.

Также Прозоров рассказал, что бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал секретный документ об организации терактов на территории Донбасса и России.

Ранее в Италии назначили новое заседание по делу украинца Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами