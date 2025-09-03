Суд Болоньи назначил новое заседание по делу украинского гражданина Сергея Кузнецова, арестованного в Италии по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом заявил его адвокат Никола Канестрини, передает РИА Новости.

Апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по экстрадиции Кузнецова в Германию, запросив у ФРГ данные об условиях содержания в случае выдачи подозреваемого.

«Мы надеемся, что Германия предоставит эту информацию к этому времени», — сказал адвокат.

Кузнецов, бывший офицер ВСУ, настаивает на своей невиновности и утверждает, что в момент инцидента находился на Украине. Суд рассматривает вопрос его экстрадиции в Германию по запросу местной прокуратуры.

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мария Захарова задалась вопросом относительно присутствия украинских дипломатов в ФРГ.