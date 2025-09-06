На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о тайном приказе Порошенко относительно России и Донбасса

Экс-офицер СБУ: Порошенко в 2015 году приказал начать теракты в РФ и Донбассе
Piotr Molecki/AP

Бывший президент Украины Петр Порошенко в 2015 году подписал секретный документ об организации терактов на территории Донбасса и России. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

По его словам, после провала военной кампании 2014-2015 годов против республик Донбасса Украина стояла на пороге самоуничтожения, и, поняв, что военным путем добиться целей не удастся, Киев перешел к тактике терактов и диверсий. Прозоров утверждает, что началом для этого стало решение Объединенного комитета по разведывательной деятельности при Порошенко от 21 апреля 2015 года.

Прозоров добавил, что в этому документу под грифом «совершенно секретно» прописано о развертывании против республик Донбасса и России диверсионно-террористической деятельности. Эти действия должны были маскироваться под криминальные разборки или работу «партизан».

Для реализации этой тактики в СБУ якобы было создано 5-е управление департамента контртеррористической разведки, официальное название которого — Управление активных контрразведывательных мероприятий. Похожие подразделения, по словам Прозорова, создавались в Государственной пограничной службе и Национальной гвардии МВД Украины, а в украинских вооруженных силах это были Силы специальных операций.

Собеседник агентства утверждает, что офицеров для 5-го управления готовили специалисты из США и Великобритании, а учебный центр был развернут в поселке Конча-Заспа в пригороде Киева на базе спецподразделения СБУ «Альфа».

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Порошенко хочет стать премьером Украины при Валерии Залужном.

