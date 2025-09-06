СМИ заявили о росте числа случаев уклонения от армии на Украине

По состоянию на конец августа 2025 года, число случаев уклонения от военной службы на Украине превысило результаты всего 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских судебных органов.

Согласно данным судов, пик случаев уклонения от армии пришелся на май 2025 года — 6918 эпизодов. К концу июня общее число уклонистов выросло до 33 917, а к концу августа — 45 449, что на 27% больше, чем за весь 2024 год.

Ожидается, что при сохранении подобной динамики к концу 2025 года число случаев уклонения от службы вдвое превысит результаты прошлого года, следует из материала.

21 августа украинское правительство предложило ввести наказание за незаконное пересечение границы во время военного положения и за нарушение военнообязанными срока пребывания за пределами страны. Власти республики планировали ввести уголовную ответственность для уклонистов за выезд из страны.

Ранее на западных границах Украины запустили БПЛА от уклонистов.