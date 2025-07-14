На западных границах Украины запустили БПЛА от уклонистов

На границе Украины установили проволоку и запустили дроны от уклонистов

На пограничных переходах западной Украины установлены дополнительные технические средства контроля. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные изданием «Страна» в Telegram.

На видео зафиксировано размещение колючей проволоки вдоль дорог. По данным источника, на инфраструктурных объектах установлены камеры видеонаблюдения, в воздухе работают вертолеты и БПЛА. Автор ролика утверждает, что меры направлены на соблюдение законодательных ограничений на выезд.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

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